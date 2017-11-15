В Чебаркуле аферист «одолжил» у горожанина 3 тысячи рублей, обещая купить у него авто

Житель Чебаркуля, решив продать машину, угодил на удочку мошенника.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Чебаркульский» обратился 49-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестные путем обмана завладели его деньгами.
В ходе опроса полицейские установили, что чебаркулец выставил свой автомобиль на продажу в сети Интернет. Спустя некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сказал, что хочет приобрести именно эту автомашину и предложил доставить автомобиль к подразделению РЭО ГИБДД для осмотра и диагностики, подтверждая намерение совершить сделку. Позже предполагаемый покупатель, войдя в доверие к собеседнику, попросил одолжить ему 3 тысячи рублей, положив эту сумму на его номер телефона, что и сделал наивный продавец. После поступления на счет денежных средств покупатель на связь выходить перестал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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