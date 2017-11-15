В одном из городов Южного Урала река стала зеленой

В южноуральском муниципалитете река окрасилась в ядовито-зеленый цвет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странный цвет речки Кыштымка, протекающей недалеко от Центрального рынка в Кыштыме, обратил на себя внимание горожан вчера, 14 ноября.

Южноуральцы заметили, что водная артерия изменила цвет после того, как в нее попала ядовито-зеленая жидкость, бегущая из разрытых рядом с речкой труб с горячей водой.

Техногенную аномалию объяснили в теплоснабжающей организации «ЮжУралСпец-МВ», работающей с населением Кыштыма. Оказалось, что в теплоноситель добавлен абсолютно безвредный сертифицированный краситель.

Прежде всего, он используется для более оперативного определения мест аварий на сетях. Но на сей раз энергетики использовали его для другого. «Котельные, которые мы обслуживаем, – автоматические, и мы видим, что по утрам и вечерам водоразбор значительно увеличивается, – цитирует «Кыштымский рабочий» представителя коммунальной организации. – Так, только в микрорайне Каолиновом он в пиковые часы составляет 700-800 литров в час при максимальной норме 100 литров в час». Все дело в том, что жители сливают воду из батарей для использования в личных нуждах. Вот и решили энергетики покрасить воду, чтобы у горожан и мысли не было покушаться на отопительную систему. Кстати, сам краситель абсолютно безвреден, уверяют в теплоснабжающей организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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