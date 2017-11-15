В Челябинской области число строящегося жилья сократилось на треть

Южноуральские застройщики снижают число проектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год количество строительных компаний уменьшилось в регионе на 15%. Об этом сообщила заместитель начальника управления строительства министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Лариса Шелюгина.

При этом сама строительная отрасль демонстрирует противоречивые тенденции. Так, по данным на 1 ноября 2017 года в регионе в эксплуатацию ввели 977 тысяч квадратных метров жилья, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, число строящихся объектов сократилось на 30% по отношению к прошлогодним показателям. Сейчас 100 компаний возводят 331 многоквартирный дом.

По словам чиновницы, с рынка уходят слабые компании. Однако, со своей стороны, заметим, что определить, кто из участников рынка слабый, а кто – сильный, весьма проблематично. Примеры тому – «Гринфлайт» и «Речелстрой», считавшиеся лидерами отрасли.

Причина падения – сокращение объемов инвестирования: рынок долевого строительства существенно просел как из-за ужесточения законодательства, так и из-за многочисленных скандалов с обманутыми дольщиками. В итоге число новых договоров долевого участия сократилось более чем вдвое – до 5,6 тысячи в 2017 году против 12,4 тысячи в 2016-м. Таким образом, застройщики все ведут строительство на собственные либо заемные средства.

Между тем, в правительстве региона уверены, что необходимо и дальше постепенно уходить от «долевки». «Модель долевого строительства себя исчерпала, настала пора переходить к другим, более цивилизованным формам работы, – заявил на днях губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – Риски должны лежать на самих застройщиках и банках, а не на людях. Я считаю, что отказ от долевого строительства и переход на систему привлечения банковского финансирования точно поможет уйти от проблемы дольщиков. Чем быстрее мы к этой модели перейдем, тем раньше забудем о тех ситуациях, которые есть не только в Челябинской области, но и в России в целом. Для этого на федеральном уровне нужно принять ряд законодательных инициатив, которым мы готовы обеспечить абсолютную поддержку».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.11.17

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