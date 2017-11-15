«А воняет, конечно же, морозной свежестью!» В соцсетях подняли на смех министра экологии Южного Урала

Призыв министра экологии Челябинской области Ириной Гладковой прекратить истерию по поводу смога в областном центре вызвал горячий отклик к в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера чиновница заявила: «Начиная с воскресенья к нам поступает большое количество обращений от жителей Челябинска. Данные о загрязнениях собираются не только нами, но и федеральными структурами. Но давайте эту истерию прекращать». Некие эксперты заявили, что превышения загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

«Не нашли нарушений при проверке воздуха, потому что не нашли сам воздух», – иронизируют в соцсетях. «Они его сачком ловили», – предположил один из горожан.

«Прикиньте, если нынешний «серый» воздух без нарушений, все в пределах нормы, то тот «прозрачный» воздух, когда Путин приезжал, вообще, похоже, обладал ярко выраженными целительными и регенерирующими способностями», – делится догадками другой.

«Нарушений, вроде, не нашли, а осадочек остался», – продолжали иронизировать. И тут же добавляли: «Повис в воздухе, так сказать».

«Если вдуматься во фразу

«провели исследование воздуха, но нарушений не обнаружили»

Получается – воздух ничего не нарушал, успокойтесь. И вообще, прекратите истерию, а ответственные лица пока подумают, как сформулировать, что жители сами виноваты, и какую статью для оплаты им за это еще дополнительно ввести».

«Вообще, это не гарантийный случай, и вернуть испорченный воздух заводу изготовителю не получится».

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«В дыму не нашли нарушений. Не видно их на расстоянии метра, надо полагать, – возмутился один из горожан. – Надо полагать, найдут, если только начнут спотыкаться об воздух. Так что без истерии тут».

Между тем, нашлись среди диспутантов и защитники официальной версии. «Знакомая с Челябинска рассказала, что все придурки, и это туман вот уже 4 день подряд, потому что потепление и снег, так как даже смотря на листочки видно осадок и влажность», – написал один из них (орфография и пунктуация автора сохранены). «Пахнет тоже снегом?» – тут же поинтересовался у него один из участников сообщества. Другой был более категоричен: «А воняет, конечно же, морозной свежестью!»

Как всегда, нашлись и оптимисты, всегда пытающиеся найти в ситуации положительный момент: «Если начнется война и будет применено химическое оружие, Челябинск этого не заметит», – заявил они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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