Южноуральские следователи разбираются в таинственной смерти пятилетней девочки

В одном из сел Челябинской области найден мертвым 5-летний ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла 15 ноября.

Тело пятилетней дочери обнаружила мать в одном из домов, расположенных в селе Губернское Аргаяшского района. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По данному факту следственными органами СКР проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.17

Торговый дом ММК стал лучшей сбытовой сетью России. / 16 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / Эксперты: РМК игнорирует заявления Путина, а политизация «СТОП Гока» им только на руку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»