В Челябинской области задержали престарелого педофила

Пенсионера из Кыштыма подозревают в насилии над школьником.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По версии следствия, 11 ноября этого года в Кыштыме южноуралец совершил преступление против половой неприкосновенности 11-летнего мальчика. Следователями СК проверяется возможная причастность пенсионера к совершению аналогичных преступлений.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель регионального следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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