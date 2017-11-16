Присяга подвела: пятеро мигрантов не смогли стать гражданами России

Пятеро мигрантов остались без российских паспортов из-за незнания русского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления по вопросам миграции регионального главка пресекли попытку приобретения гражданства Российской Федерации иностранными гражданами, предоставившими ложные сведения.

Так, при проведении торжественной церемонии принятия присяги, пять иностранцев не смогли поклясться в верности Российской Федерации, так как не владеют русским языком и не понимают текст присяги.

По предварительной информации, мигранты при подаче документов на приобретение гражданства предоставили ложные сведения. В дальнейшем, факт предоставления иностранцами недостоверных сведений будет устанавливаться в судебном порядке. При положительном решении суда на основании федерального закона «О гражданстве» в отношении нарушителей будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности и об отмене решения о приёме в гражданство Российской Федерации.

«За совершение административного правонарушения, выразившегося в представлении заведомо ложных сведений для получения документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство, в соответствии статьей 19.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусмотрен административный штраф в размере от 100 до 300 рублей», – напомнили в пресс-службе ГУ МВД.

В тот же день без российских паспортов остались еще три человека: по неустановленным причинам они воздержались от процедуры принятия присяги и покинули помещение управления до начала церемонии.

Напомним, с 1 сентября 2017 года, принятие присяги вступающими в гражданство Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства является обязательной официальной процедурой. При этом решение о приеме в гражданство вступает в силу только после принесения присяги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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