Южноуральские спасатели сняли со льдины забредшую на пруд косулю

В Кыштыме спасатели сняли со льдины испуганное животное.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, спасателям кыштымского спасотряда поступил необычный вызов от очевидца. На городском пруду была замечена косуля, которая нуждалась в помощи.

Прибыв на пруд, областные спасатели подплыли к ней на лодке. Животное находилось на островке льда примерно в 300 метрах от берега. Заметив людей, косуля напряглась и пыталась убежать. Из-за скольжения она постоянно падала, ее ноги разъезжались в разные стороны.

Чтобы спасти и благополучно доставить до берега, сотрудникам спасотряда пришлось связать животное. Затем косулю погрузили в машину и вывезли в лесной массив, после чего спасатели отпустили ее на волю.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.17

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