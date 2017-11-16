«Не заметил»: в Челябинской области маршрутка протащила школьницу по дороге

В Кыштыме маршрутчик едва не уехал с застрявшей в дверях школьницей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 15 ноября в микрорайон Нижний Кыштым на остановке у ДК металлургов.

Девятилетняя ученица начальной школы ехала в маршрутке домой. Когда девочка приехала на свою остановку, водитель микроавтобуса решил не дожидаться, пока она выйдет. Сама школьница успела выйти, а вот ее рюкзак оказался придавлен дверью машины.

Не обращая на это внимания, водитель начал отъезжать от остановки, потащив по дороге юную пассажирку. Лишь услышав крики пассажиров и перепуганного ребенка, мужчина затормозил. «Он остановился и предложил ей свою помощь, но школьница отказалась, – цитирует «Кыштымский рабочий» инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллу Завалий. – Как только мужчина уехал, юная пассажирка поняла, что не может наступать на ногу. До дома ее проводили две женщины».

Мать школьницы отвезла ее в больницу, где у девочки диагностировали перелом стопы. Послед сообщения врачей о произошедшем, сотрудники ГИБДД задержали водителя маршрутки.

Примечательно, что 59-летний кыштымец за 34 года водительского стажа всего трижды нарушал ПДД, и то незначительно. При этом мужчина был трезв. Полицейским он рассказал, что просто не заметил, что школьница застряла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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