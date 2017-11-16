Магнитогорские металлурги наращивают производство автолиста

На ММК растут объемы производства продукции для автомобилестроения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», новый агрегат непрерывного горячего цинкования №3, запущенный на Магнитогорском металлургическом комбинате минувшим летом, позволил компании нарастить объемы отгрузок в адрес автопрома.

Об этом сообщил ведущий специалист Научно-технического центра ММК Антон Антонов, выступая на заседании Рабочей группы по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции для автомобилестроения. Встреча прошла 15 ноября в рамках Недели металлов в Москве.

В работе заседания приняли участие представители ПАО «АвтоВАЗ», ряда металлургических компаний, а также ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Как рассказал представитель «Магнитки», ММК является одним из ведущих производителей автомобильного листа в России. Поддерживать этот статус компании позволяет способность удовлетворять постоянно растущие требования к качеству автолиста, которые выдвигают автопроизводители.

В настоящее время металл Магнитогорского металлургического комбината востребован для производства автомобилей российскими компаниями «АвтоВАЗ», ГАЗ, УАЗ, «КамАЗ», а также Ford, Volkswagen, Renault и Nissan – мировыми автогигантами, имеющими собственное производство в России.

В ПАО «ММК» создан электронный каталог, размещенный на сайте компании, в котором можно найти информацию о размерном сортаменте, количестве наносимого масла, шероховатости поверхности и микроструктуры.

Приоритетная задача для сохранения конкурентоспособности ПАО «ММК» на рынке автолиста – освоение новых типов марок стали. Так, в рамках реализуемой многолетней программы одобрения металлопроката у иностранных и отечественных автопроизводителей в 2017 году в условиях листопрокатного цеха № 1, где расположен новейший комплекс холодной прокатки ММК, освоено производство и ведутся поставки по коммерческим заказам ведущим потребителям автомобильной промышленности высокопрочных двухфазных марок стали различных классов прочности от DP450 до DP1000. Также в рамках данной программы опробована технология получения металлопроката с комплекснофазной структурой классов прочности СP600, СP800.

Для снижения затрат и с целью формирования более конкурентной ценовой политики в ПАО «ММК» разрабатываются новые способы производства, характеризующиеся повышенной экономичностью по сравнению с традиционно применяемой IF-сталью (особонизкоуглеродистой). Кроме того, снижению затрат способствует унификация марочно-размерного сортамента наряду с успешно внедренной автоматизированной системой оперативно-календарного планирования.

Летом 2017 года в ЛПЦ №11 вошел в строй новый агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ-3). Он не только удовлетворяет потребности строительной отрасли в оцинкованном металлопрокате, но и в перспективе может стать альтернативным потоком для производства высокопрочных марок стали типа DP (двухфазные), используемых в автомобильном сегменте. Внедренная система подачи увлажнения рабочей атмосферы в выходной части печи АНГЦ позволила повысить качество поверхности оцинкованного автолиста и исключить получение такого дефекта, как «шероховатое покрытие».

Высокое качество металлопроката с высшей отделкой поверхности группы «С» позволила ряду иностранных компаний, локализующихся на территории России, перейти на использование горячеоцинкованного металлопроката производства ПАО «ММК» взамен электрооцинкованного.

ММК активно ведет работу по освоению и одобрению новых марок стали у ведущих мировых автоконцернов. Доказательством этого являются успешно пройденные этапы одобрения за 2016-2017 годы (от одобрения образцов до переработки промышленных партий) 14 различных типов стали (IF сталь, IF-BH, DP, HSLA).

Челябинск, Виктор Елисеев

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