Южноуральским чиновникам устроили разнос из-за смога

Южноуральские чиновники получили от главы региона нагоняй из-за скандала с челябинским смогом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15 ноября губернатор Борис Дубровский провел экстренное закрытое совещание по экологии. Об этом в своем блоге сообщил политолог Александр Мельников.

«Собирали надзорные органы, силовиков, промпредприятия, местные власти, – рассказал политолог. – По слухам, разговор был очень нешуточным – гром гремел, молнии летали. Ждем сегодня сверхжесткое заявление Дубровского по экологии». По информации г-на Мельникова, на совещании губернатор заявил: хотя основные контролирующие полномочия у федералов, он берет ответственность за улучшение качества воздуха на себя.

Напомним, начало ноября было отмечено в Челябинске и других городах области смогом, не рассеивающимся почти неделю. Перед визитом президента РФ на прошлой неделе небо прояснилось, однако через пару дней после отъезда Владимира Путина в нескольких городах Южного Урала опять были объявлены неблагоприятные метеорологические условия. Режим НМУ были снят лишь к 11:00 среды, 15 ноября.

Довольно быстро счет жалобам челябинцев на смог, гнусный запах в воздухе, невозможность дышать и головные боли пошел на сотни, а затем и тысячи. Горожане размещали в интернете петиции и видеоролики с красноречивым рефреном: «Путин, вернись!»

Однако, официальные власти, по традиции, ограничились заявлениями, что ПДК вредных веществ в воздухе не превышены. А министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова и вовсе обвинила южноуральцев в истерии. Такая реакция вызвала еще большее негодование жителей региона.

Между тем, информация о закрытой встрече появилась на официальном сайте губернатора Челябинской области. Как сообщила пресс-службы главы региона, Борис Дубровский напомнил участникам совещания, что, по оценке специалистов, в отдельные годы в Челябинской области количество безветренных дней может достигать в общей сложности до полугодия (например, за десять месяцев 2017 года их зафиксировано уже 102 дня).

При этом действующие нормативы выбросов предприятий губернатор оценил, как завышенные и, в связи с этим, потребовал от предприятий обеспечить в периоды НМУ снижение выбросов не по отношению к нормативам, а по отношению к своей текущей деятельности, а также обеспечить беспрепятственный доступ на предприятия контролирующим структурам в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

Особые задачи в период НМУ поставлены и перед городскими властями. Необходимо ввести полный запрет на въезд и передвижение большегрузного транспорта по городу, обеспечить исправность и соответствие экологическим стандартам общественного транспорта. «Если мы призываем граждан отказаться от автомобилей для снижения загрязнения в период НМУ, то мы должны обеспечить им возможность передвижения по городу экологически безопасными видами транспорта», – подчеркнул Борис Дубровский.

Губернатор поручил до конца года оснастить необходимыми техническими средствами областные службы для поддержки деятельности ГУВД по контролю за выбросами автомобильного транспорта в период НМУ, чтобы исключить передвижение по городу неисправной техники.

Межведомственная группа под руководством главы региона будет работать в период действия НМУ. Ее задача не допустить рост загрязнения воздуха в период НМУ, оперативно реагировать на изменение экологической обстановки, информировать население о фактическом состоянии качества атмосферного воздуха.

Состав группы и регламент ее деятельности губернатор поручил подготовить в недельный срок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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