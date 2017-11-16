Вся надежда на Путина: сотрудники магнитогорского завода пять лет не могут выбить долги по зарплате

Рабочие магнитогорского завода уже 5 лет не могут получить причитающуюся им заработную плату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники Магнитогорского завода металлургического машиностроения направили в администрацию президента России обращение с жалобой на бездействие надзорных органов.

Вот уже пять лет, как южноуральцы бьются за то, чтобы им выплатили долги по заработной плате. Сумма, которую завод задолжал 160 своим работникам, не маленькая – 33 миллиона рублей. И копилась она в течение последних 6-7 лет его существования. «Долги накапливались постепенно, – рассказывает одна из сотрудниц. – Предприятие дважды меняло собственников, юридическое лицо. Последнее его название ООО «Магнитогорский завод Ремгорметмаш». Но это был все тот же завод».

Хотя завод, по мнению магнитогорцев, был и тот же самый, новые собственники так не считали. В итоге, на все попытки работников получить зарплату, которую им задолжал прежний собственник, они получали безразличный ответ: предприятие-должник обанкротилось, а мы вам ничего не должны. Правда, через некоторое время и у нового собственника начинали копиться долги по заработной плате. Но завод опять банкротился, менял собственника – и все начиналось снова.

Наконец, в 2012 году предприятие встало окончательно. Однако какое-то время еще начисляло сотрудникам зарплату «за простой» (к слову, налоговая инспекция ликвидировала ООО «МЗ РГММ» лишь 30 сентября 2017 года). В течение всего этого многолетнего кризиса и накопилась столь гигантская сумма долга трех юридических лиц, попеременно работавших на одной площадке.

После остановки завода магнитогорцы продолжали безуспешные попытки вернуть причитающиеся им деньги. Писали в администрацию президента, обращались к региональным властям, в прокуратуру и СКР, к депутатам Госдумы. Однако все бесполезно. «На протяжение уже 5 месяцев управление Генпрокуратуры берет ситуацию на контроль, но в наш адрес посылают только формальные отписки, – сетуют южноуральцы. – Трудовая инспекция требует, чтобы все трудящиеся лично пришли и написали заявления о защите трудовых прав». А не так давно чиновники и вовсе поставили под сомнение долг по заработной плате в 13 миллионов рублей, так как эта часть суммы начислялась в моменты простоя.

Найти защиту у местных властей магнитогорцы отчаялись, и после визита президента Владимира Путина вновь написали в его администрацию. «13 ноября нами направленно коллективное обращение по нашей ситуации к первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко, – рассказали южноуральцы. – И мы более чем уверенны, что нас там услышали. Взяли ситуацию на контроль и запросили все документы и материалы для принятия объективного решения. Ждать нам осталось не долго, ждали и больше».

В администрации президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций подтвердили: документы, действительно, запрошены. Ответить на обращение обещали до 11 января 2018 года. Ф РФ

Челябинск, Виктор Елисеев

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