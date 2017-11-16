В Миассе «Лада» сбила на «зебре» женщину с трехлетним сыном

В южноуральском муниципалитете автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 16 ноября, около 7:00 в центре Миасса на проспекте Автозаводцев.

Водитель автомобиля «Лада Приора» сбил женщину с ее трехлетним сыном переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу.

Авария произошла в 100 метрах от станции скорой медицинской помощи. «Женщина сама принесла к нам сына на руках, приводит рассказ врачей NewsMiass. – Пришла – всё лицо и одежда в крови. Предварительно у обоих пострадавших диагностировали сотрясение мозга. У ребёнка – перелом бедра, у мамы – ссадины на лице. Потребовалась госпитализация».

Причину ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. Известно, что видимость в момент аварии была затруднена: в это время было еще темно, шел дождь со снегом, дорожное покрытие было мокрым.

Челябинск, Виктор Елисеев

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