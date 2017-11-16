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Большинство челябинцев уверены, что властям плевать на их мнение

Большинство челябинцев уверены, что властям плевать на их мнение

Жители Челябинска не думают, что их мнение принимается в расчет при принятии государственных решений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь 12,2% жителей города считают, что их мнение учитывается при принятии важных политических решений. Таковы данные исследования социологов челябинского филиала РАНХиГС, спросивших у челябинцев, считают ли те, что мнение населения, выявленное путем проведения социологических опросов, учитывается при принятии важных государственных решений.

Как правило, так чаще отвечают мужчины, молодые респонденты в возрасте от 18 до 30 лет, чаще с общим средним, специальным и неполным высшим образованием, по социальному положению рабочие и пенсионеры, со средним и выше среднего уровнем материальной обеспеченности.

Практически каждый третий челябинец (29,1%) ответил, что мнение населения при принятии важных государственных решений чаще не учитывается. Так, в большинстве своём, говорят жители города, характеризующие собственное материальное положение позицией «живём нормально, но приходится экономить».

Большинство горожан, принявших участие в опросе (48,9%), склонны считать, что мнение населения, полученное путём социологических опросов при принятии важных государственных решений, не учитывается практически никогда. Чаще такой позиции придерживаются женщины, респонденты старше 50 лет, а также те горожане, которые характеризуют собственное материальное положение оценочной позицией «денег хватает только на питание», то есть с субъективным восприятием своей материальной обеспеченности ниже среднего уровня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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