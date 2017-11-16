Пять ашинцев, «прятавших» интернет-казино под вывеской биржи, получили сроки

В Аше пятерым местным жителям вынесен приговор за незаконную организацию и проведение азартных игр.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд вынес признал пятерых южноуральцев виновными в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вне игорной зоны, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
В суде установлено, что в 2015-2016 годах двое соучастников-организаторов в Миньяре арендовали нежилое помещение, где разместили 23 персональных компьютера, установив программное обеспечение для проведения азартных игр, законспирированное под биржевой терминал.
В качестве операторов игорного зала они привлекли трех девушек, которые под видом сделок для проведения биржевых игр принимали от посетителей денежные средства и выдавали выигрыши.
В свою очередь организаторы осуществляли контроль за незаконной игорной деятельностью, принимали отчеты о проделанной работе, распределяли прибыль и выдавали деньги операторам для выплат выигрышей посетителям.
Незаконный доход соучастников составил 1 миллион рублей.
Приговором суда организаторам преступной деятельности назначено наказание: одному в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Второму в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом 100 тысяч рублей.
Операторов игорного зала оштрафовали на суммы от 10 до 30 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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