Дело военного из Кыштыма, посадившего на цепь 13-летнего брата, держат на контроле в Москве

Дело южноуральского военнослужащего, почти сутки продержавшего 13-летнего брата на цепи, председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль.

Как уже сообщал «Новый День», вопиющий случай произошел в многодетной семье Кыштыма в августе этого года. 27-летний военнослужащий воинской части Озерска приехал в гости к матери, однако ее дома не оказалось. Старшего брата встретил 13-летний подросток.

Воспользовавшись моментом, солдат решил проучить «мальца». Молодой человек, недовольный поведением школьника, нашел в доме металлическую цепь, застегнул карабин на шее брата, а другой конец прикрепил к кровати. Пригрозив пленнику физической расправой, военнослужащий ушел. В результате ребенок просидел на цепи почти сутки, пока мальчишка не докричался соседей, они и вызвали сотрудников полиции.

«Все принятые процессуальные решения по указанному происшествию будут изучены в контрольном управлении центрального аппарата и доложены председателю Следственного комитета», – сообщили в пресс-службе СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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