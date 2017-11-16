Южный Урал подморозит

Осень покидает Челябинскую область: на смену дождю приходит снег, дневные температуры опускаются ниже нулевых отметок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17 ноября на Южном Урале ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. В отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега на провода, в южных районах слабый гололед, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Температура воздуха ночью -2, -7, при прояснении до -12 градусов, днем -1, +4. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске столбик термометра днем не поднимется выше нулевой отметки, Возможен небольшой снег, ночью и утром – гололедица. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Ветра благоприятного для южноуральской столицы направления будут дуть все выходные, это позволяет надеяться, что weekend пройдет без НМУ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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