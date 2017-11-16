У Млечного Пути обнаружился близнец

Астрономы обнаружили галактику-двойника Млечного пути.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нашу галактику отличает спиральное строение, а также наличие двух взаимодействующих между собой спутников – Большого и Малого Магеллановых облаков.

Дело в том, что в большинстве из полусотни галактик, соседствующих с Млечным путем, закончился газ. И только Большое и Малое Магеллановы облака обладают им в такой степени, чтобы они могли рождать новые звезды.

Наличие двух галактических спутников и отличало галактику Млечный путь от многих других: как правило, галактики не имеют таких «сопровождающих», либо он у них один.

Однако исследователи из Южной Кореи обнаружили на расстоянии 180 миллионов световых лет от Земли галактику не только похожую на Млечный путь своей спиральной формой, но и обладающую двумя взаимодействующими между собой галактическими спутниками, порождающими новые звузды. Расположена она в созвездии Гидры и получила название NGC 2718.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.11.17

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