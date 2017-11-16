Росприроднадзор потребовал остановить ЧМК

Росприроднадзор обвинил Челябинский металлургический комбинат в сбросе в Миасс стоков с экстремальным содержанием ртути.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Металлургического районного суда Челябинска, в конце ноября состоится рассмотрение административного дела в отношении ЧМК по факту сброса сточных вод в реку Миасс.

«По материалам, полученным в ходе проведенных лабораторных испытаний, а также представленных ПАО «Челябинский металлургический комбинат» в отношении последнего управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области направило в суд материалы административного дела с требованием приостановления деятельности предприятия на срок 90 суток», – отметили в пресс-службе судебной инстанции.

Как следует из протокола об административном правонарушении, ПАО ЧМК в период с 16 октября 2016 года по 3 октября 2017 года осуществляет сброс сточных вод в реку Миасс с содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормативы максимального содержания загрязняющих веществ, в том числе экстремальные содержания ртути.

Челябинск, Виктор Елисеев

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