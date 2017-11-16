Ученые: ледники затопят мировые столицы и часть России

Ученые выяснили, таяние каких ледников может нанести существенный вред крупнейшим мегаполисам и России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA полагают, что жителям Северного полушария угрожают ледники Гренландии и Антарктиды. Их интенсивное таяние может привести к затоплению значительных территорий. Об этом пишет журнал Science Advances

Так, ученые посчитали, что в результате глобального потепления уровень воды в мировом океане к концу XXI века поднимется не меньше чем на 80 сантиметров, а то и на все 180 сантиметров. При этом под воздействием гравитации освободившаяся в результате таяния ледников вода распределится по земной поверхности неравномерно.

Наибольшую опасность будут представлять ледники Гренландии. Так, в результате их таяния в северо-западной части острова серьезно пострадает Лондон. Вода, высвободившаяся в результате исчезновения ледяного покрова на востоке и севере Гренландии, ринется на Нью-Йорк.

Среди территорий, подпадающих под угрозу затопления, и российская Камчатка: в результате таяния ледников в южной части Гренландии и на юго-востоке Антарктиды под воду могут уйти поселки Охотск и Озерновский.

Челябинск, Виктор Елисеев

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