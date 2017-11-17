В Челябинской области заведующая детсадом присвоила 140 тысяч казенных рублей

В одном из поселков Южного Урала заведующая детским садом похитила у учреждения больше 140 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, факт мошенничества бывшей заведующей детским садом в одном из поселков Кусинского района выявили сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции муниципального отдела полиции.

Установлено, что женщина, работая заведующей фиктивно трудоустроила в учреждение своего мужа, который обязанности на данной должности не выполнял. Начисляемую заработную плату она использовала в личных целях. По предварительным данным, женщина похитила более 140 тысяч рублей.

Следствием районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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