В Карталах начальник РКЦ выудила из бюджета деньги для мнимых погорельцев

В Карталах бывший начальник муниципального предприятия осуждена за хищение бюджетных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника МУП «Расчетно-кассовый центр города Карталы». Она признана виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что женщина, являясь должностным лицом, путем обмана похитила 30 тысяч рублей, принадлежащие администрации Карталинского городского поселения.

В 2016 году, договорившись с тремя своими знакомыми о предоставлении ей копий паспортов и сведений об их банковских счетах, она изготовила фиктивные документы для выплаты единовременных пособий по 10 тысяч рублей, якобы в связи с фактами пожаров. Подделки женщина предоставила на рассмотрение комиссии по оказанию материальной и натуральной помощи администрации Карталинского городского поселения, где являлась секретарем. Комиссия, будучи введена в заблуждение, принимала решение об оказании материальной помощи. Впоследствии на банковские счета знакомых поступали выделенные средства, которые передавались карталинке.

В ходе следствия уволенная с должности женщина добровольно возместила материальный ущерб, раскаялась в содеянном. Суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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