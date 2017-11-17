Прокуратура уличила Копейский машзавод в незаконных выбросах

Копейский машиностроительный завод травит горожан без специального разрешения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, завершена проверка в связи с распространенными средствами массовой информации сведениями о нарушении АО «Копейский машиностроительный завод» требований закона в сфере охраны атмосферного воздуха.

«В ходе совместной проверки с привлечением специалистов-экологов установлено, что в нарушение положений федерального закона «Об охране атмосферного воздуха», указанным субъектом хозяйственной деятельности от технологического оборудования, установленного в рамках технологического перевооружения литейного цеха, осуществляется выброс вредных веществ без специального разрешения», – констатировали в надзорном ведомстве.

Более того, завод не согласовал с уполномоченным органом мероприятия по снижению выбросов в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий, а контроль нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов предприятия проводит санитарно-промышленной лабораторией, не имеющая аккредитации.

Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения прокурором Копейска в отношении юридического лица административных дел по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов) и части 1 статьи 8.21 КоАП РФ (выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения), которые направлены для рассмотрения в управление Росприроднадзора по Челябинской области.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокурором города руководителю АО «Копейский машиностроительный завод» внесено представление.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле органов прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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