В Челябинске «управляйке» пришлось за одно срубленное дерево посадить три

Челябинскую управляющую компанию заставили за незаконно срубленное дерево посадить три новых.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в результате прокурорского вмешательства во дворе многоквартирного дома областного центра высажены деревья.
В надзорное ведомство Советского района Челябинска обратился житель дома №1 по улице Кропоткина, рассказав, что возле этого здания срубили тополь.
В ходе проверки стало известно, что снос дерева в июле этого года произвели сотрудники обслуживающей дом управляющей компании ООО «Альфард», не имея на то соответствующего разрешения.
По данному факту прокуратурой района руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона, а также объявлено предостережение.
Причиненный указанными действиями ущерб составил менее размера, за который установлена уголовная ответственность. Вместе с тем, по результатам рассмотрения представления сотрудник, давший указание срубить тополь, привлечен к дисциплинарной ответственности, а возле дома высадили три дерева – тополь, рябину и липу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 17.11.17
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