Наркодилер из Челябинска отправится на девять лет в колонию

Челябинца отправили в колонию за распространение «синтетики».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал 39-летнего местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах.

В суде установлено, что мужчина по предложению неустановленного лица, с целью заработка, делал «закладки» синтетического наркотического средства на территории Челябинска.

В августе 2017 года челябинец получил из тайника вещество, содержащее производное N – метилэфедрона – PVP, расфасованное в 40 полимерных пакетиков суммарной массой не менее 18 гр. Затем на территории Советского района Челябинска сделал 5 «закладок» с указанным веществом, после чего был задержан сотрудниками полиции.

В ходе личного досмотра оставшаяся часть наркотического вещества в 35 полимерных пакетиках была обнаружена и изъята стражами порядка.

Судом ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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