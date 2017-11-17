В Троицке школьнице проткнули глаз на перемене, местные врачи отказались помогать

Ученице начальной школы в Челябинской области проткнули глаз на перемене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло утром 13 ноября. Сейчас врачи челябинской больницы пытаются вернуть девочке зрение.

Руководство образовательного учреждения называют случившееся несчастным случаем. Однако родные девятилетней школьницы уверены в обратном. «Есть видео с камеры наблюдения, – цитирует Telefakt тетю пострадавшей. – Мальчик шел и просто ткнул ей линейкой в глаз в коридоре».

Есть у них претензии и к троицким медикам. После того, как у ребенка началось сильное кровотечение, школьный медработник оказала девочке первую помощь. О случившемся сообщили родителям. К моменту приезда в школу отца «скорая помощь» почему-то еще не приехала, и мужчина сам повез дочь в травмпункт. Но там их отправили к офтальмологу. Однако врач отказался принимать девочку, заявив, что часы приема у него закончились.

В итоге родителям пришлось мчаться в поликлинику, где им дали направление к врачу в Челябинске. В областной центр они поехали тоже на своей машине. В областной больнице №3 девочка перенесла четырехчасовую операцию. Глаз удалось спасти. Однако зрение к девочке не вернулось. Теперь ей предстоит операция по замене хрусталика, которую придется делать в Москве.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по факту получения школьницей травмы ведется доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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