В Челябинске задержали аферистов, обиравших пенсионеров

Челябинские полицейские задержали трех мошенников, «обрабатывавших» пожилых людей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в следственной части полицейского управления по Челябинску расследуется уголовное дело в отношении трех подозреваемых, совершивших ряд мошеннических действий, в которых пострадали пожилые люди.

Личности подозреваемых установлены в ходе следствия. Ими оказались два ранее не судимых жителя Челябинска и области, 1994 и 1976 годов рождения, а также ранее судимый за совершение мошенничеств уроженец Ульяновской области, 1978 года рождения, который в момент совершения преступлений отбывал наказание в одном из исправительных учреждений России.

Полицейскими установлено, что аферисты действовали в различных районах города. Один из мужчин обманывал граждан, созваниваясь с ними по телефону и представляясь сыном или внуком, просил в долг деньги на какие-либо жизненно-необходимые нужды. При этом он умышленно связывался с потенциальными потерпевшими только по номерам городской телефонной станции, предполагая, что таким видом связи в настоящее время могут пользоваться люди пожилого возраста, доверием которых легко злоупотребить. В разговоре мошенник сообщал, что за деньгами придут его знакомые, после чего соучастники приходили домой к пенсионерам и забирали деньги.

«Путем обмана и злоупотребления доверием трое подозреваемых завладели денежными средствами граждан в возрасте от 75 до 80 лет на общую сумму более 400 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе полицейского главка.

В отделах полиции «Калининский» и «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбуждены уголовные дела по пяти эпизодам мошенничества, а также по факту покушения на совершение мошенничества.

В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения, один помещен под домашний арест, в отношении другого избрана подписка о невыезде, третий находится под стражей за ранее совершенное преступление.

Челябинск, Виктор Елисеев

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