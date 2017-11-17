РВС: Верховный суд позволил «ювеналам» и дальше разрушать семьи

Противники ювенальной юстиции раскритиковали решение Верховного суда России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники остались недовольны принятым пленумом Верховного суда (ВС) РФ постановлением по вопросам изъятия детей из семей.

Хотя из текста документа и были убраны вызвавшие массовый протест родителей одиозные пункты, но документ по-прежнему содержит ряд «скрытых» возможностей для «ювеналов». Такой вывод сделали представители команды юристов организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС).

«Постановлением № 44 от 14.11.17 года Верховный суд постарался закрепить ювенальный крен в российской семейной политике, – заявили общественники. – Однако, тот факт, что родительским организациям и общественности вкупе с крупными государственными деятелями в сфере семейной политики, выступающими против внедрения ювенальных технологий в РФ, удалось добиться многого, можно считать бесспорным».

Так, в документ внесены поправки, которые отныне не позволят считать законным изъятие ребенка в рамках «профилактики безнадзорности» (правоприменение федерального закона №120-ФЗ, согласно которому ребенок, оставленный родителями под присмотром бабушки, тети, крестной считается «оставшимся без надзора» и изымается из семьи без решения суда). Активисты отмечают, что до этого работники МВД неоднократно пытались убедить граждан, что изъятие «по безнадзорности» также законно, как и по статье 77 Семейного кодекса РФ (непосредственная угроза жизни и здоровью ребенка), хотя на деле это не так.

Кроме того, из описания непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка были исключены слова о наличии «у ребенка признаков физического и (или) психического насилия вследствие неправомерных действий со стороны родителей <…>». К таким признакам относятся синяки, ссадины и т. п., однако они вовсе не свидетельствуют о существовании угрозы для ребенка в семье.

Также из текста постановления был полностью исключен механизм немедленного помещения ребенка «в обстановку, исключающую угрозу его жизни или здоровью, без принятия органом исполнительной власти акта об отобрании ребенка <…>». Этот пункт мог узаконить уже устоявшуюся практику органов опеки по изъятию детей из семей без каких бы то ни было документов, опасались противники ювенальной юстиции.

Из определения «жестокого обращения» были исключены слова о «применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей)». «То есть, исключены слова, по сути, поставившие бы крест на семейном воспитании. Поскольку под такую формулировку можно подвести любое увещевание родителей, не говоря уже о наказании в воспитательных целях и требованиях поддержания порядка в доме», – отметили общественники.

А вот главным антисемейным пунктом документа можно считать прописанное судьями право отказать родителям в иске о возвращении ребенка даже при удовлетворении иска о восстановлении отца и матери в родительских правах и желании вернуться в семью самого ребенка, сетуют активисты. «Это может быть, например, в том случае, если реальных оснований для отказа в восстановлении в родительских правах не будет, но судья решит, что материально-бытовые условия в приемной семье (у опекуна), где проживал ребенок, лучше, чем у родных родителей. То есть, родитель, будучи восстановленным в родительских правах, не сможет самостоятельно воспитывать ребенка, семья может быть разрушена», – настаивают они.

Еще один минусом постановления противники ювенальной юстиции считают пункт, облегчающий процесс доказывания «вины» родителей, якобы страдающих алкоголизмом, поскольку диагноз теперь может подтверждаться «соответствующими медицинскими документами» (например, справками, выписками из амбулаторных карт и так далее), тогда как ранее для этого требовалось медицинское заключение.

Наконец, еще одна претензия, высказанная общественниками: «Вину родителя в совершении преступления, влекущего лишение родительских прав, можно будет подтверждать постановлением (определением) суда или следственных органов о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям. Тогда как статья 49 Конституции РФ предписывает признавать человека виновным в преступлении только по приговору суда». Что не устраивает противников ювенальной юстиции в данном случае, не совсем понятно. Ведь прекращение уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам отнюдь не значит, что человек его не совершал. Более того, оно расценивается правоприменительной практикой как «основанная на материалах расследования констатация того, что лицо совершило преступление и фактически признало себя виновным». В данном случае – «преступление, влекущее лишение родительских прав».

Резюмируя, общественники делают вывод, что утвержденное Верховным судом постановление является «симбиозом» пунктов новых и старых, против которых категорически выступали активисты. «Такой «гибрид» не в состоянии поставить надежный правовой заслон массовым нарушениям семейного законодательства органами опеки и подразделениям по делам несовершеннолетних (ПДН). А значит, и без того увесистый Альтернативный доклад РВС президенту РФ, содержащий целый перечень фактов массового беззакония в отношении российских семей, будет пополняться все новыми случаями», – констатируют они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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