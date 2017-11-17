Челябинская область потратит на экологию почти 10 миллиардов рублей

Власти Челябинской области намерены привлечь для улучшения экологии почти 10 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Южного Урала Борис Дубровский подписал региональную государственную программу «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018-2025 годы.

Согласно документу общий объем финансирования мероприятий программы составит в течение следующих 8 лет 9,8 миллиарда рублей. При этом из федерального бюджета планируется привлечь 2,6 миллиарда рублей, из областного – 2,4 миллиарда рублей, а вклад муниципалитетов составит 43,9 миллиона рублей. Оставшиеся 4,6 миллиарда рублей должны поступить из внебюджетных источников.

В результате реализации госпрограммы в 2025 году правительство региона рассчитывает добиться снижения количества городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха до 1, обеспечить долю уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников на уровне 87,4%, сократить выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, до 69,9% к уровню 2007 года. Также планируется на 10,84% увеличить долю приведенных в безопасное техническое состояние газотранспортных сетей и довести долю установленных водоохранных зон водных объектов до 35,81%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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