Челябинск остался без полигона ТКО: УФАС отменило аукцион

Антимонопольщики аннулировали торги по выбору концессионера для создания инфраструктуры по утилизации и размещению твердых коммунальных отходов для Челябинского кластера.

Как уже сообщало РИА «Новый День», жалобу на действия организатора торгов – министерства экологии Челябинской области – подало ООО «Спецпроект», входящее в состав группы компаний «Чистый город». По мнению представителей фирмы, чиновники нарушили порядок организации и проведения торгов.

Напомним, заявки на участие в конкурсной процедуре подали два предприятия – ООО «Спецпроект» и АО «Управление отходами». Однако первую заявку отклонили. В итоге к торгам допустили лишь одного участника. Причем, явно не имевшего на это права.

ООО «Спецпроект» указало в жалобе, что заявка АО «Управление отходами» не соответствует требованиям конкурсной документации. В частности, в составе своей заявки компания представила ряд незаверенных копий документов. Кроме того, в конкурсной документации отсутствовали четкие и однозначные сведения относительно требуемого опыта по реализации инвестиционных проектов.

По информации пресс-службы Челябинского УФАС, комиссия управления согласилась с аргументами, изложенными в жалобе. Министерству экологии региона выдано предписание об аннулировании торгов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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