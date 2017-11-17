Космическая угроза: инопланетяне срочно покинули Землю

Уфологи заявили, что не могут зафиксировать присутствие инопланетян на Земле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последнюю неделю ни в одном из уголков земного шара не было замечено ни одного НЛО. С таким громким заявлением выступил уфолог Скотт Уорринг.

Исследователи предположили, что инопланетяне покинули Землю. Это подтверждает и весь массив недельных наблюдений, в котором не отражено ни единого факта проявление инопланетного сигнала.

Уфологи в недоумении: о чем может говорить столь спешное бегство представителей внеземных цивилизаций? Некоторые считаю, что инопланетяне покинули Землю накануне захвата планеты агрессивно настроенными пришельцами. Впрочем, возможно земная цивилизация просто разочаровала представителей инопланетного разума, и они потеряли к планете всякий интерес.

Челябинск, Виктор Елисеев

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