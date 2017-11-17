Бывший инспектор ГИБДД ответит в челябинском суде за получение взятки

В суд передано дело бывшего полицейского из Челябинска, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, 25 мая этого года челябинец, исполняя должностные обязанности, в Центральном районе областного центра остановил легковой автомобиль, которым управлял водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. За не привлечение к установленной ответственности инспектор получил от водителя взятку в 5 тысяч рублей и еще 25 тысяч рублей должен был получить позднее. Передача 25 тысяч рублей происходила под контролем сотрудников управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые выявили данное преступление.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику ГУ МВД России по Челябинской области с требованием об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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