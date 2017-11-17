В Челябинске могут отменить льготы в общественном транспорте

Правительство Челябинской области не будет субсидировать проезд городских льготников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2017 год станет последним, когда власти Челябинска получали из областного бюджета компенсацию за организацию льготного проезда в городском транспорте. Об этом депутатов Челябинской городской Думы поставили в известность чиновники мэрии.

Напомним, в настоящее время представители льготных категорий (вдовы военных, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, лица, сопровождающие инвалидов Великой Отечественной 1 и 2 групп по зрению, инвалиды, получившие увечье в вооруженных конфликтах и их сопровождающие, студенты очной формы обучения из малообеспеченных семей) имеют право льготного проезда в городском общественном транспорте. Они могут приобрести проездной билет за 220 рублей на 15 поездок либо за 450 рублей – без ограничения поездок.

До недавнего времени выпадающие в этом случае доходы возмещал областной бюджет. Однако с 2018 года средства на это в региональной казне не предусмотрены. Властям Челябинска в областном правительстве объяснили, что со следующего года для подобной субсидии не будет оснований. Однако посоветовали подумать над включением этой статьи при распределении средств на сбалансирование бюджета, которые Челябинск получит из региональной казны.

Отметим, что наиболее горячие головы среди депутатов уже предложили отказаться от льготного проезда. Но пока в городской Думе решили обратиться к губернатору Челябинской области с просьбой рассмотреть все-таки вопрос о предоставлении субсидии из регионального бюджета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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