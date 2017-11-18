В Челябинске введен карантин по бешенству

В Ленинском районе Челябинска объявлен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в октябре на улице Новороссийской обнаружили двух больных лисиц. Подозрения ветеринаров подтвердили лабораторные исследования. Поэтому в районе обнаружения животных введены ограничительные меры: под карантин попал участок улицы Новороссийской с 1 по 60 дом.

Кроме того, карантин вводится в поселке Дубровский Красноармейского района и на 1,5 километровом участке дороги к северу от него.

Челябинск, Павел Зварзин

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