За две недели в России зафиксирован 121 случай бешенства

По данным Россельхознадзора, с 16 по 31 октября 2017 года в России зафиксирован 121 случай бешенства. Инфекционное заболевание поражает лис, собак и кошек, а также крупный рогатый скот.

«Наибольшее количество случаев выявлено в Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Саратовской, Белгородской, Тамбовской и Тульской областях», – говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора.

Специалисты службы напоминают, что вирус бешенства Rabies virus передается со слюной при укусе больным животным, затем распространяется по нервным путям, достигая клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров, поражая их, вызывает тяжелые необратимые нарушения.

Ранее карантин по бешенству был введен территориальными подразделениями Россельхознадзора в Челябинской, Омской, Воронежской и Тульской областях, а также в одном из районов города Наро-Фоминск.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.11.17

Дело «пьяного» мальчика: Защита Ольги Алисовой обжаловала приговор. …и требует 10 млн с потерпевшей стороны. / У «любителя вермахта» из Нового Уренгоя нашлись единомышленники. / В Томске пятилетний ребенок погиб после удаления пяти зубов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»