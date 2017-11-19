Кровавые разборки: в Челябинске грузовик целенаправленно давил людей

В Челябинске грузовик целенаправленно давил людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на парковке у автодороги Меридиан. Грузчики переносили оборудование из гаража в грузовик. Но у водителя возник конфликт с хозяйкой груза. Взбешенный мужчина сел за руль, сбил обидевшую его женщину, а потом врезался в компанию грузчиков.

«Въехал в эту толпу, в результате чего мальчишки разлетелись в стороны, а мой брат оказался на капоте этой машины, просил и умолял его остановить машину, но тот лишь добавил скорости. Провез его сотню метров, а потом маневрами сбросил с капота. Проехав задним колесом ему по ноге, скрылся», – цитирует 31tv.ru родственницу одного из пострадавших. Нервный водитель с места происшествия скрылся, но на месте происшествия появились неизвестные мужчины, которые угрожали расправой очевидцам и избили еще двоих людей.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. Кстати, свидетели происшествия сразу же вызвали скорую и полицию. По их словам медики приехали быстро, а вот полицию пришлось ждать несколько часов: когда стражи порядка, наконец, появились, ни нападавших, ни пострадавших на месте происшествия уже не было. Родственники попавших в больницу людей написали заявление в прокуратуру.

Челябинск, Павел Зварзин

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