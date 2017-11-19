На трассе М5 «Урал» восстановлено движение

На трассе М5 «Урал» в районе Миасса открыто движение по всем полосам.

Как уже сообщало РИА «Новый День», на 1778 км трассы ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Ман, от удара легковушку отбросило на другую фуру. Этот грузовик после удара вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Ладой Приорой» и грузовиком «Скания». В результате ДТП человека погибли, 1 ранен, 5 автомобилей получило механические повреждения. Из-за происшествия движение по трассе в данном районе было значительно затруднено.

Как сообщили в Управлении федеральных автодорог «Южный Урал», в данный момент движение открыто по всем полосам. Скорость временно снижена из-за скопившегося транспорта. Полностью восстановить движение в обычном скоростном режиме планируется к 15:30 местного времени (13:30 мск).

Челябинск, Павел Зварзин

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