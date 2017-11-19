Крупное ДТП на трассе М5: повреждено 5 автомобилей, движение затруднено

На трассе М-5 «Урал» в районе Миасса произошло крупоне ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 1778 км трассы ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Ман, от удара легковушку отбросило на другую фуру. Этот грузовик после удара вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Ладой Приорой» и грузовиком «Скания».

В результате ДТП человека погибли, 1 ранен, 5 автомобилей получило механические повреждения, сообщили в Управлении федеральных автодорог «Южный Урал».

Движение по М5 в районе ДТП организовано по реверсивному принципу по полосе на Москву. Это касается, в первую очередь, тех транспортных средств, которые в ситуации, когда место ДТП невозможно объехать или покинуть. Для остальных организован объезд через Миасс. В ближайшее время затруднение в движении будет ликвидировано, заявили в упрдоре.

Миасс, Челябинская область, Павел Зварзин

Миасс, Челябинская область. Другие новости 19.11.17

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