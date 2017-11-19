Незаслуженное обогащение. Гороскоп РИА «Новый День» на 20 – 30 ноября 2017

В третьей декаде ноября Солнце сначала будет находиться в знаке Скорпиона, а 22 ноября перейдёт к Стрельцу. Меркурий уже находится у Стрельца, и останется там до конца месяца. Венера продолжает гостить у Скорпиона, а Марс – у Весов. Солнце в Скорпионе пробуждает в людях властность, требовательность, нетерпеливость, склонность к агрессивному поведению и эмоциональной разрядке. В то же время оно воодушевляет на трудовые подвиги, воздействуя на их амбиции, стремление подтвердить свою значимость и способности.

Перейдя к Стрельцу, Солнце стимулирует совместную деятельность людей, усиливает стремление помогать друг другу, а также подстёгивает интерес к новому, из-за чего в людях пробуждается стремление к знаниям и общению.

При Меркурии в Стрельце люди будут стремиться к интеллектуальному сближению, проявлять общительность, любознательность, любопытство. Они в это время склонны строить грандиозные планы, рисковать, смотрят в будущее с оптимизмом. Это хорошее время для учёбы, повышения профессионального уровня, установления контактов, ведения переговоров.

Венера в Скорпионе эмоционально напряжена, в действиях чувства могут опережать разум, поэтому люди в контактах между собой должны соблюдать определённую осторожность, деликатность, выбирать слова, оценивать уместность разговора, и т.д. Деловая активность, в связи с таким настроением, сопряжена с риском необдуманных поступков. Люди из-за пустяка могут оказаться в ситуации полного краха, а иногда, наоборот, иррациональность Венеры может незаслуженно обогатить (но лучше на это не рассчитывать).

Марс в Весах настраивает людей на коллективные действия, причём, каждый стремится использовать чужие возможности для достижения своих целей. При разумном подходе это даёт совместную деятельность, полезную для всех участников, в противном случае приводит к скандалам и может обернуться провалом всей работы.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Венерой и Меркурием, Юпитера с Ураном, Венеры с Луной и Меркурием. Напряжёнными будут аспекты Сатурна с Ураном и Марсом, Венеры с Солнцем и Марсом. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Прогноз по основной работе на весь период положительный, но 29 ноября не следует принимать решение, руководствуясь симпатиями или антипатиями. Столкнувшись со значительным препятствием в осуществлении работы, не следует пытаться его преодолеть – лучше перенести вопрос на другой день. Также это неподходящий момент для взаимодействия с руководством и вышестоящими инстанциями. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами полностью благоприятный. Гармоничный аспект Сатурна с Венерой создаст подходящие условия для делового общения, укрепления связей, получения поддержки в осуществлении планов, возможен также некий успех через общественные мероприятия. Положительно оценивается и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами: гармоничный аспект Юпитера с Ураном откроет возможности для успешного расширения сферы деловых интересов, новых знакомств, заключения контрактов, обновления профессиональной деятельности. Это благоприятный период для командировок, дальних поездок. Прогноз по финансам тоже на всю декаду позитивный. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые, за исключением промежутка 28 – 29 ноября. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 29 ноября благоприятный, а на остальные дни отрицательный. Материальное положение благополучное в течение всей декады.

У Овнов-женщин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Гармоничный аспект Юпитера с Ураном указывает на успешную активность по обновлению профессиональной деятельности, расширению сферы делового сотрудничества, в исследовательской работе, экспериментах. Период подходит для установления новых деловых контактов, командировок, дальних поездок. Положительно оценивается инвестиционная деятельность и поиск финансовой поддержки. Также в этот период возможно неожиданное везение или необычные позитивные события. Прогноз по основной работе тоже положительный, за исключением конца месяца, 29 – 30 ноября. В этот момент напряжённые аспекты Луны, Марса и Сатурна будут мешать Овнам в административной, хозяйственной деятельности, также возможны конфликты с коллегами, могут возникнуть трудности в отношениях с руководством. Напряжённый Сатурн будет создавать помехи при начале нового дела. Кроме того, если в работе внезапно возникнет серьёзное препятствие, не следует пытаться с ходу его преодолеть, скорей всего это не получится, лучше мероприятие отложить. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами положительный только на начало декады, промежуток 20 – 23 ноября. Декада не подходит для начала новой деятельности и развития прежних отношений. Рекомендуется ограничиться текущей работой. На весь период гороскоп отдаёт предпочтение коллективной деятельности. Личная активность нежелательна. Положительно оцениваются перспективы карьерного роста. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими, за исключением 20 – 21 ноября, отрицательный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются как неблагоприятные. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем и Сатурном, Венеры с Ураном, Нептуном и Марсом, а также напряжённых аспектов Меркурия с Марсом и Плутоном, Марса с Ураном, Нептуном и Сатурном, Солнца с Юпитером. В профессиональном плане гороскоп остаётся неблагоприятным. В течение всего периода напряжённые аспекты будут иметь абсолютное преимущество, что негативно отразится и на основной деятельности, и на сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами, и на решении финансовых вопросов. Декада не подходит для обсуждения важных вопросов, принятия ответственных решений, начала сложной, серьёзной деятельности. Возможно получение неблагоприятной информации. Нежелательны какие-либо изменения в работе, смена направления деятельности, поиск новых перспектив. Обстоятельства будут складываться против намерений Тельцов, и создавать труднопреодолимые помехи. В связи с этим, не рекомендуется принимать на себя ответственность, давать обещания, подписывать документы. Следует учитывать возможность влияния неконтролируемых факторов и иметь на этот случай резервы. Рекомендуется сосредоточиться на укреплении своих позиций, совершенствовании достигнутых результатов, исправлении недостатков. Следует уделить больше внимания соблюдению формальностей. Тельцы могут успешно заниматься планированием и подготовительной деятельностью, но приступать к осуществлению планов не рекомендуется. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни характеризуются отрицательно. Материальное положение в основном благоприятное.

У Тельцов-женщин положительно оцениваются выполнение основной работы и решение финансовых вопросов. Здесь только в воскресенье, 26 ноября, следует отказаться от принятия важного решения или начала новой деятельности. В остальные дни гармоничный аспект Сатурна с Венерой поможет Тельцам успешно взаимодействовать с коллегами и руководством, произвести организационные, административные улучшения, укрепить свои профессиональные позиции. Возможно получение финансовой поддержки, инвестиций, успешное заключение договора. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами неудачный. Не рекомендуется начинать новый проект, осуществлять разовые сделки. Также в эту декаду не следует обращаться в официальные органы, юридические организации. В этом направлении Тельцы могут обнаружить хорошую возможность для начала нового проекта или продвижения вперёд в уже существующей работе, но напряжённый аспект Солнца указывает на некие объективные обстоятельства, которые помешают им достигнуть успеха. Взаимодействие с далёкими и деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом. Декада подходит для разовых сделок, а в долгосрочной работе Тельцы столкнутся с проблемами. Гороскоп положительно оценивает одиночную и коллективную деятельность Тельцов, но прогноз по продвижению в карьере отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный до 29 ноября. Материальное положение благополучное на весь период.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Марсом и Венерой, Венеры с Нептуном и Ураном, Солнца с Луной и Юпитером. Негативное воздействие на Близнецов будут оказывать напряжённые аспекты Солнца с Сатурном, Марса с Венерой, Ураном и Нептуном. Все аспекты в этот период будут краткодействующими, поэтому устойчивой работы не получится. Лучше всего дела будут идти в финансовой сфере: здесь только в среду, 22 ноября, и субботу, 25 ноября, следует воздержаться от поспешных решений и контролировать свои эмоции (возможен конфликт с партнёрами или коллегами). Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже в основном положительный, но некоторые трудности ожидаются 21, 24 и 28 – 30 ноября: скорей всего в эти дни будут неудачно складываться обстоятельства. Не рекомендуется заниматься важными вопросами. Прогноз по выполнению основной работы преимущественно отрицательный: ожидаются многочисленные, хотя и мелкие, затруднения. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами проблемы возникнут в середине периода, в промежуток 23 – 26 ноября. В этот момент на Близнецов будет влиять напряжённый аспект Марса, из-за чего в отношениях с партнёрами возможны осложнения. Не следует принимать решение под влиянием эмоций. Важные визиты, командировку лучше отложить. Гороскоп даёт в основном негативный прогноз по одиночной и коллективной деятельности, поэтому, личную активность лучше свести к минимуму. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, напряжённость ожидается в промежуток 23 – 26 ноября. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном отрицательный. Материальное положение в промежуток 23 – 25 ноября неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Близнецов-женщин в профессиональном плане гороскоп скорей неблагоприятный. Основная работа будет идти успешно до выходных 25 – 26 ноября, а, начиная с этого момента и до конца месяца, прогноз отрицательный. Многочисленные напряжённые аспекты дальних планет, сконцентрировавшиеся в этом периоде, указывают не невозможность продуктивной деятельности, а также её расширения или обновления. Не рекомендуется предпринимать что-либо новое, желательно заняться укреплением своих позиций. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 22 – 25 ноября, когда можно осуществить разовую сделку. Вторая половина декады для работы не подходит. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет идти с переменным успехом, при этом середина декады, 23 – 26 ноября, непригодна для расширения сферы деловых интересов, заключения новых договоров, обновления профессиональной деятельности. Напряжённый аспект Марса с Нептуном указывает на возможность принятия неправильного решения под влиянием искажённой информации, обмана. На всякий случай, в эту декаду лучше не принимать на себя долгосрочных обязательств. Период не подходит для решения финансовых вопросов, хотя некоторые успехи могут быть достигнуты 20, 24, 28 и 30 ноября. На весь период гороскоп даёт отрицательный прогноз по одиночной, самостоятельной работе и преимущественно отрицательный – по коллективной деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы обустройства личной жизни характеризуются отрицательно. Материальное положение неудовлетворительное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в последнюю декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой и Ураном, Юпитера с Меркурием, Солнца с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Луной, Марсом и Плутоном. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами: на весь период он благоприятный, но, на всякий случай, в субботу лучше воздержаться от решения деловых вопросов. Уран с Нептуном положительно повлияют на творческие способности Раков и помогут найти новый путь или новый способ решения проблем. Но при этом Раки должны сохранять самоконтроль. Возможны неожиданные повороты событий в благоприятную сторону, а от Раков будет зависеть правильное их понимание. Юпитер будет способствовать расширению сферы делового сотрудничества, это хорошее время для командировок, дальних поездок, установления новых связей и заключения договоров. Прогноз по выполнению основой работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами тоже положительный, при этом в субботу тоже нежелательно заниматься делами и, кроме того, в конце месяца, 29 – 30 ноября, не рекомендуется заниматься важными вопросами, подписывать договоры или другие документы. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной деятельности, но на 29 – 30 ноября негативно оценивает инициативу Раков, поэтому в эти дни им лучше оставаться на втором плане. Прогноз по коллективной деятельности и карьерному росту благоприятный на весь период. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 29 – 30 ноября. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются как благоприятные. Материальное положение, кроме промежутка 20 – 21 ноября, благополучное.

У Раков-женщин положительно оценивается финансовая деятельность. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуются одинаково: вся эта деятельность будет успешной только в начале декады, 20, 21 – 23 ноября, в остальные дни, по гороскопу, Раки будут сталкиваться с различными сложностями. Самое сильное влияние в этот период окажет напряжённый аспект Плутона с Солнцем. Он указывает на возникновение объективных обстоятельств, идущих вразрез с планами Раков и препятствующих осуществлению их планов. В эту декаду не следует начинать нового, особенно, крупного, проекта, не следует рассчитывать на достижение значительных результатов (если такие основания появятся) и, кроме того, это неблагоприятный период для обновления производства и смены направления деятельности. Не рекомендуется проявлять инициативу, а также активно поддерживать или противодействовать планам коллег, руководства или партнёров. Желательно избегать ответственности и держаться на втором плане. Гороскоп даёт негативный прогноз и по коллективной, и по одиночной деятельности Раков, но при этом полностью положительно характеризует перспективы карьерного роста, что как минимум означает устойчивость их профессионального положения. Значительное влияние Нептуна в этот период поможет Ракам наилучшим образом использовать свою интуицию и творческие способности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное на весь период.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем, Луной и Венерой, Юпитера с Меркурием, Марсом и Ураном, Нептуна с Ураном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Солнцем, Луной и Юпитером, Солнца с Меркурием и Венерой. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный, при этом первая половина периода для работы походит лучше, а сложности ожидаются в середине декады – начиная с субботы, 25 ноября, и до вторника, 28 ноября, включительно. В этот период на Львов негативно повлияют Венера и Солнце. В этот момент нежелательны легкомыслие и попытки обойти возникающие трудности посредством хитростей – они приведут к ещё большим проблемам. Решение важных вопросов лучше перенести. Эти соображения касаются практически всей деятельности Львов – основной работы, сотрудничества с местными и далёкими партнёрами, решения финансовых вопросов. На этот же промежуток гороскоп даёт негативный прогноз по самостоятельной, одиночной деятельности, из чего следует вывод о нежелательности инициативы и принятия на себя ответственности за решение. Прогноз по коллективной работе на всю декаду положительный. В первой половине периода, до выходных, в гороскопе сосредоточено наибольшее число гармоничных аспектов, и в это время Львы достигнут наивысших результатов в работе. Также гороскоп даёт благоприятный прогноз по карьерному росту, хотя в начале периода, 21 – 22 ноября, в этом плане ожидаются затруднения. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на промежутки 21 и 25 – 26 ноября (выходные) отрицательный, а на остальные дни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением 27 – 28 ноября.

У Львов-женщин гороскоп почти полностью благоприятный. Только 23 ноября им следует уделить особое внимание финансам – как в профессиональной деятельности, так и личным. В этот день на Львов будут негативно влиять Меркурий, Венера и Марс, подталкивая их к легкомыслию, эмоциональным, необдуманным поступкам, поэтому, задачи, связанные с деньгами, лучше отложить. Гороскоп одинаково позитивно характеризует выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами: в течение всей декады Сатурн с Солнцем и Уран с Юпитером будут обеспечивать наилучшие условия для активности Львов, формируя благоприятные внешние и внутренние условия. Львы будут в полной мере контролировать и себя и ситуацию, что позволит им уверенно достигать поставленных целей. Период подходит для существенного продвижения в делах, укрепления отношений с коллегами, руководством, партнёрами, установления новых связей, а также обновления производства и открытия новых перспектив. Хорошее время для обращения в официальные органы, юридические организации, решения формальных вопросов. Положительно оцениваются командировки, дальние поездки. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по одиночной, самостоятельной, а также по коллективной деятельности Львов на эту декаду. Кроме того, положительно характеризуются перспективы карьерного роста, укрепления или повышения социального статуса. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное на весь период, кроме 23 ноября (рекомендуется не принимать никаких финансовых решений).

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в последнюю декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Марсом, Юпитером и Сатурном, Меркурия с Венерой, Марсом и Юпитером, Юпитера с Ураном и Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Нептуном, а также Венеры с Меркурием и Юпитером. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности: на весь период она характеризуется положительно и, кроме того, чем ближе к концу месяца, тем более успешной. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами осложнения ожидаются в начале декады, 20 ноября, но затем ситуация исправится и до конца месяца останется благополучной. При этом вторая половина декады будет более успешной, чем первая. В основной работе, наоборот, наилучший период – до выходных, хотя и на остальные дни прогноз положительный. При взаимодействии с местными партнёрами затруднения возникнут 26 – 27 ноября. В эти дни нежелательно вести переговоры, ожидаются разногласия. Кроме того, возможно поступление негативной информации, из-за которой будет принято неправильное решение. Гороскоп даёт положительный прогноз для коллективной и одиночной деятельности Дев – за исключением 20 ноября, когда негативный аспект Солнца создаст объективные препятствия для работы. День не подходит для принятия важного решения, а также для риска. Прогноз по карьерному росту на весь период положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное, кроме выходных, 25 – 26 ноября.

У Дев-женщин гороскоп почти полностью благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Гармоничный аспект Юпитера с Ураном указывает на хорошие возможности для успешного продвижения в делах, а также на различные благоприятные события, которые улучшат положение Дев. Это хороший период для укрепления отношений в коллективе, с руководством и, вообще, с окружающими. Положительно оценивается финансовая деятельность. Возможно получение финансовой помощи или помощи при решении финансовых вопросов. При сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами некоторые проблемы могут возникнуть в промежуток 23 – 24 ноября. В этот момент напряжённый Меркурий снизит интеллектуальную активность Дев, из-за чего им будет трудно заниматься сложными вопросами. Период не подходит для изучения и подготовки документации, работы с важными бумагами, заключения договоров – или Девам нужно будет отнестись к этой работе особенно тщательно. Но лучше всё-таки важные дела отложить. На эту декаду гороскоп отдаёт предпочтение коллективной деятельности Дев. Самостоятельная, одиночная работа характеризуется в основном негативно. Соответственно, не рекомендуется проявлять инициативу, лидерские качества, принимать на себя ответственность за решения. При этом гороскоп положительно оценивает перспективы продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни, кроме 20 ноября, положительный. Материальное положение благополучное, но 24 ноября возможны потери из-за невнимательности или легкомыслия.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Юпитером, Венеры с Юпитером и Нептуном, Сатурна с Меркурием. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Меркурием и Сатурном. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Под влиянием гармоничного аспекта Солнца с Юпитером возникнут условия для установления деловых контактов, эффективной совместной деятельности, расширения сферы деловых интересов. Благоприятный момент для решения профессиональных вопросов с руководством, получения поддержки от влиятельных лиц. Подходящее время для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции и юридические организации. Возможно привлечение сторонних инвестиций, получение дополнительного финансирования, прибыли или выгодного контракта. Прогноз по выполнению основной работы тоже положительный, но в пятницу и субботу, 24 – 25 ноября, лучше воздержаться от активности, так как Венера с Плутоном создадут ситуацию повышенного риска в случае любых изменений. Также в эти дни желательно избегать организации массовых мероприятий или участия в них – совещаний, конференций и т.п. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается как успешное, за исключением промежутка 28 – 29 ноября, когда напряжённый Меркурий создаст проблемы в общении с партнёрами или трудности технического характера: возможны сбой в работе оборудования, разрыв связи, поломки на транспорте и т.д. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но 28 – 29 ноября ожидаются некоторые сложности (неподходящее время для визитов и общения). Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, за исключением 29 ноября. Материальное положение благополучное, опять же, кроме 29 ноября.

У Весов-женщин гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Здесь только в субботу, 25 ноября, рекомендуется воздержаться от решения каких-либо профессиональных задач, начала нового проекта, поскольку Венера и Плутон в этот момент будут негативно реагировать на изменение ситуации. В остальное время Венера расположит Весы к активному общению, а Солнце и Юпитер создадут условия для расширения сферы деловых интересов и продвижения в работе. При выполнении основной работы сложности ожидаются 30 ноября. В этот день напряженный аспект Юпитера с Сатурном будет препятствовать любой деятельности Весов, поэтому не следует планировать на этот день что-либо важное. В остальные дни аспекты Солнца и Юпитера будут благоприятствовать работе, и Весы смогут ощутимо продвинуться вперёд. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже положительный, но 21 и 29 – 29 ноября возможны небольшие сложности из-за собственного состояния Весов. В эти дни нежелательно проявлять инициативу, самостоятельно принимать решение. Финансовая деятельность на весь период оценивается негативно. Напряжённый аспект Урана с Солнцем продолжит до конца месяца создавать помехи в работе, поэтому, чтобы избежать провалов и больших потерь, эту деятельность лучше отложить или передоверить коллегам. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 28 – 29 ноября (неподходящий момент для улучшения отношений). Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном, Марса с Луной и Меркурием, Венеры с Ураном и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Луной и Марсом, Марса с Ураном и Нептуном, Солнца с Сатурном. Гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Проблемы могут возникнуть при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в промежуток 27 – 29 ноября из-за Солнца с Сатурном и Марса с Ураном. Возможны внезапные неприятные происшествия, нарушение планов, конфликт, разногласия с партнёрами или коллегами. Обстоятельства с этот период будут против Скорпионов, поэтому рекомендуется не планировать на эти дни ничего важного. Всю текущую работу лучше закончить до 27 ноября. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит только суббота, 25 ноября. В этот день Скорпионы могут принять необдуманное решение, дать обещание, которое они не смогут выполнить, или подписать невыгодный договор. На остальное время гармоничный аспект Солнца с Плутоном создаст благоприятные условия для развития отношений и продвижения в работе. Возможно успешное обновление деятельности, смена его направления, открытие новых перспектив. Кроме того, могут произойти некие события, которые подтолкнут Скорпионов в нужную сторону. Прогноз по основной работе полностью положительный, а для решения финансовых вопросов не подходит только 22 ноября, когда из-за неразберихи в делах Скорпионы могут принять неверное решение. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение до 27 числа благополучное, а в промежуток 27 – 29 ноября неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Меркурия с Нептуном активизирует умственные и творческие способности Скорпионов и поможет им при ведении переговоров и в совместной работе. Благоприятное время для планирования, проектирования, исследований, научной работы. Прогноз по выполнению основной работы тоже положительный, но в выходные, 25 – 26 ноября никакая деятельность не рекомендуется. Нежелательно в эти дни общаться с коллегами, давать обещания, подписывать документы. Финансовая деятельность в выходные тоже нежелательна, и, кроме того, для неё не подходит промежуток 27 – 28 ноября. Напряжённые аспекты Сатурна и Урана в этот момент будут препятствовать началу новой деятельности, а также существенным изменениям в работе. Настойчивость, проявленная в эти дни, окажется некстати, лучше все дела перенести. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами в основном неблагоприятный. Разовая сделка может быть успешной только в промежуток 21 – 23 ноября. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности Скорпионов – на весь период, кроме выходных. Прогноз по коллективной работе благоприятен только до 27 числа, затем до конца месяца ожидаются проблемы. Прогноз по карьерному росту на этот период тоже негативный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением субботы. Материальное положение оценивается как благополучное на весь период.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Марса с Меркурием и Венеры с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Луной и Марсом, а также Марса с Сатурном. Гороскоп в эту декаду положительно оценивает основную работу и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Аспекты Меркурия и Венеры благоприятно повлияют на ведение переговоров, заключение сделок, совместную деятельность. Также это подходящий период для обращения в официальные органы, юридические организации и вышестоящие инстанции. При этом на всякий случай желательно избегать каких-либо переговоров 28 ноября. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 25 – 27 ноября. В этот момент на Стрельцов будет влиять напряжённый аспект Марса с Сатурном, который существенно ограничит возможности для работы. Нежелательно пытаться преодолеть препятствия силой или настойчивостью. Следует избегать общения с руководством. Не рекомендуются, кроме того, административные, организационные преобразования. Период подходит для совершения разовых, кратковременных сделок. Прогноз по финансовой деятельности похожий. Здесь неблагоприятным будет промежуток 25 – 29 ноября. Все важные финансовые вопросы лучше решить до наступления выходных. На этот же промежуток 25 – 28 ноября гороскоп даёт отрицательный прогноз по коллективной деятельности. Одиночная работа на всю декаду характеризуется как успешная. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 24 – 26 ноября. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное, но 25 и 27 ноября возможны небольшие проблемы.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Нептуна и Луны усилит проницательность Стрельцов и поможет увидеть неочевидные ходы при ведении переговоров и совместной деятельности. Интуиция и воображение подскажут, как поступить правильно в сложный момент. Гармоничный аспект Юпитера с Меркурием также будет содействовать установлению новых связей, заключению сделок, расширению сферы деловых интересов. Возможно получение важной информации. Период подходит для обращения в официальные органы, юридические организации, вышестоящие инстанции. Для выполнения основных профессиональных обязанностей подходит период до 28 ноября, а далее никакая деятельность не рекомендуется: в конце месяца влияние Сатурна станет негативным. Прогноз по финансовой деятельности неустойчивый. Подходящими для решения этих вопросов будут промежутки 22 – 24 и 27 – 29 ноября. На остальные дни лучше ничего не планировать. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется в целом как успешное, но скорей всего у Стрельцов будут получаться только разовые сделки. Также в этот период возможно совместное планирование будущей деятельности. Но в субботу, 25 ноября, нежелательно предпринимать какие-либо действия или обсуждать рабочие вопросы. Прогноз по одиночной деятельности полностью положительный. Коллективная работа будет успешной только до 27 ноября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение полностью благополучное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в последнюю декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Солнцем, Меркурия с Луной, Марсом и Ураном, Юпитера с Ураном. Негативно повлияют на Козерогов напряжённые аспекты Марса с Солнцем и Венерой, а также Юпитер. Гороскоп положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей. В течение всего периода гармоничные аспекты Урана и других планет будут помогать Козерогам в обновлении их деятельности, установлении новых деловых связей, поиску новых перспектив. Меркурий положительно повлияет на их умственные способности, создавая благоприятные условия для интеллектуальной деятельности, приобретения новых знаний, исследований и экспериментов. Возможно получение важной информации. В делах возможен значительный прогресс. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный. Обстоятельства сложатся против Козерогов, и их усилия по исправлению положения ни к чему не приведут. Наоборот, при этом они могут лишиться того, что уже имеют, поэтому значительная активность в этом направлении не рекомендуется. Гороскоп даёт негативный прогноз по командировкам, дальним поездкам. Финансовая деятельность для всей декады, кроме 23 ноября, тоже характеризуется как неудачная. Все связанные с этим вопросы лучше перенести на более позднее время. Гороскоп положительно оценивает только коллективную деятельность. Личная активность, инициатива нежелательны. Ситуация в доме, отношения с близкими до 28 ноября благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное.

У Козерогов-женщин положительно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Здесь только 23 ноября ожидается воздействие внешних негативных факторов, которые затруднят текущую работу. На этот день не следует планировать каких-либо важных действий. В остальные дни гармоничные аспекты Урана с Юпитером и Нептуном будут способствовать расширению сферы деловых интересов, установлению новых деловых отношений, творческой активности. Возможны необычные благоприятные события. Гороскоп даёт положительный прогноз по командировкам, дальним поездкам. По остальной деятельности – выполнению основной работы, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов прогноз преимущественно негативный. В этот период возможны только кратковременные разовые успехи. Прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности полностью отрицательный, а прогноз по коллективной работе – полностью положительный. При этом гороскоп высоко оценивает вероятность продвижения в карьере или повышения профессионального статуса. Это означает, что либо предыдущая активность даст свои результаты, либо благоприятный ход событий поможет Козерогам укрепиться без приложения специальных усилий (на это указывает гармоничный Уран). Таким образом, проявлять свою инициативу в этот период не рекомендуется. Нужно следовать за ходом событий в предоставляемом ими коридоре возможностей. Судя по напряжённому Солнцу, попытки Козерогов отклониться в сторону будут жёстко пресекаться неожиданно возникающими помехами. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в последнюю декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Сатурном, Меркурия с Луной и Сатурна с Луной. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Луной и Юпитером, а также Марса с Луной, Венерой и Сатурном. Гороскоп в профессиональном плане скорей благоприятный, хотя вряд ли Водолеи в этот период достигнут значительных успехов: все аспекты краткодействующие и, потому, их влияние будет не сильно выраженным. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Здесь только 20 ноября нежелательно проводить крупных операций, поскольку внешние обстоятельства будут препятствовать успеху. Также этот день не подходит для поиска финансовой поддержки. Прогноз по основной работе положительный, но 23 – 24 ноября не рекомендуется решать важные вопросы с руководством. Возможна также рассогласованность действий с коллегами. Для взаимодействия с местными партнёрами непригодно начало декады, 20 – 21 ноября: напряжённые аспекты Юпитера, Солнца и Сатурна создадут труднопреодолимые препятствия в работе. В остальные дни гармоничная Венера будет способствовать установлению желательных отношений с партнёрами, включая официальных лиц. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами в первой половине декады отрицательный, а во второй (после выходных) слабоположительный. По возможности, серьёзной деятельностью лучше не заниматься. Ситуация в доме, отношения с близкими, кроме 20 ноября, благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, за исключением 20 ноября. Материальное положение в промежуток 22 – 26 ноября благополучное, а в начале и конце периода неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов – на весь период он благоприятный. В целом положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. На всякий случай 20 и 28 ноября лучше воздержаться от серьёзной, ответственной деятельности и поменьше контактировать с коллегами и руководством. В основной работе трудности могут возникнуть в середине декады, в промежуток 24 – 27 ноября. В этот момент напряжённые аспекты Марса и Венеры, вероятно, сформируют конфликтную ситуацию, связанную с личными отношениями, но и, кроме того, негативное Солнце указывает на общую неблагоприятную для Водолеев обстановку. Период не подходит для коллективных действий. Для взаимодействия с далёкими партнёрами период тоже не очень благоприятен. Наилучшее время для этой работы – начало декады, 20 – 22 ноября, и потом ещё 26 – 28 ноября тоже возможна успешная разовая операция, сделка. На остальные дни прогноз негативный. Вообще, на этот период гороскоп отдаёт явное предпочтение одиночной, самостоятельной деятельности. Коллективная работа возможна в начале и конце декады (за исключением промежутка 23 – 26 ноября), но при этом Водолеям не рекомендуется принимать на себя лидерские функции, так как скорей всего это приведёт к конфликту с коллегами. Также этот период не очень удачный в отношении карьеры. В этом направлении лучше не тратить сил. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 20 – 23 ноября напряжённые, а далее благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, за исключением выходных, 25 – 26 ноября. Материальное положение 24 – 27 ноября неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в последнюю декаду ноября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Луной, Меркурия с Венерой, Марсом и Юпитером, Нептуна с Юпитером и Плутоном. Напряжённым будет только аспект Венеры с Меркурием, причем кратковременно. В профессиональном плане гороскоп полностью благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Юпитера с Нептуном создаст благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, установления и укрепления деловых контактов, ведения переговоров и заключения договоров, соглашений. Подходящий период для командировки, дальней поездки. Положительно оцениваются перспективы обращения в официальные органы, юридические организации. В течение декады, под влиянием Меркурия, Рыбы будут демонстрировать повышенную интеллектуальную работоспособность, коммуникабельность и предприимчивость. Прогноз по выполнению основной работе тоже положительный, при этом первая половина декады, по гороскопу, окажется более продуктивной. Также позитивно характеризуется финансовая деятельность, причём, к концу месяца её продуктивность будет расти. На весь период гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной деятельности. В одиночной работе трудности ожидаются в промежутки 20 – 21 и 30 ноября. Прогноз по продвижению в карьере благоприятный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное на всю декаду.

У Рыб-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный до 27 ноября, и отрицательный далее до конца месяца. До наступления этой даты Рыбы будут находиться под позитивным влиянием Меркурия, что увеличит их интеллектуальные возможности и положительно скажется на ведении переговоров, работе с документацией, планировании и совместной деятельности с партнёрами и коллегами. Это также хороший период для реорганизации своей работы с целью увеличения её эффективности, для получения нужной информации, установления контактов с нужными людьми. Но начинать долгосрочные проекты не рекомендуется. Для решения финансовых вопросов не подходит период 25 – 28 ноября: напряжённые аспекты Венеры спровоцируют конфликт с коллегами или партнёрами, а также возможно возникновение объективных препятствий для достижения цели. Этот промежуток, кроме того, непригоден для поиска финансовой поддержки (можно надолго испортить отношения с влиятельными людьми). Не следует давать обещания, даже если Рыбы уверены, что сумеют их выполнить – негативное влияние Солнца позволяет в этом сомневаться. Прогноз на остальные дни положительный. При работе с далёкими деловыми партнёрами трудности ожидаются 21 – 22, 27 – 28 и 30 ноября. В эти промежутки Рыбы могут проявить легкомыслие или слишком довериться сторонним предложениям или собственным идеям. Необходима осторожность: на указанные дни гороскоп не рекомендует одиночную деятельность и инициативу. Прогноз по коллективной работе полностью благоприятный. Ситуация в доме, отношения с близкими до 27 ноября благополучные, а далее напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений такой же. Материальное положение в промежуток 25 – 28 ноября неудовлетворительное, а до и после него благополучное.

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