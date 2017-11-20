В Челябинске коллектор получил условный срок за вымогательство

Действия коллектора из Челябинска признали вымогательством.

Как сообщили РИА «Новый День», Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении одного из коллекторов, обвиняемых в совершении преступлений в отношении жителей города, являющихся заемщиками кредитной организации ООО «МФО Авик».

Он признан виновным в совершении пяти преступлений, квалифицируемых пунктом «а» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой).

В суде установлено, что челябинец, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками – коллекторами, под угрозой применения насилия и повреждения имущества, в период с мая 2015 по июнь 2016 года совершал вымогательство денежных средств у заемщиков.

Судом ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, с подсудимого в пользу одного из потерпевших взыскан моральный вред в размере 200 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении еще трех соучастников, обвиняемых в совершении 13 преступлений, в настоящее время рассматривается Ленинским районным судом Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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