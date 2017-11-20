Мэрия Челябинска: автобус-призрак существует

В мэрии Челябинска подтвердили, что по городу колесит автобус-призрак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о странном автобусе горожане начали рассказывать в середине ноября.

По словам челябинцев, ездит он с табличкой «№5» от остановки «Улица Мамина» до остановки «Чурилово». При этом ни о его расписании, ни о подробностях маршрута в точности неизвестно. Причем речь идет не о какой-то «газельке» или ПАЗе, а об автобусе большой вместимости.

Собственно, благодаря этому и стало известно об удивительном транспортном средстве. Ведь городские льготники по привычке принимали автобус за муниципальный, и крайне удивлялись и возмущались, когда кондукторы весьма энергично выставляли горожан из салона, заявляя, что принадлежит машина частнику и льготников не возит. После этого льготники пожаловались на автобус-призрак в прессу.

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев сегодня признал, что такой автобус, действительно, существует. Только вот городские власти пока не в курсе, кто является его владельцев и кто разрешил ему встать на маршрут. Но заверил, что уже в ближайшее время точная информация станет известна.

Челябинск, Виктор Елисеев

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