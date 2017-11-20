Магнитогорские металлурги привезли с «Металл-Экспо» золото и серебро

ММК вернулся с «Металл-Экспо» с золотом и серебром.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», завершение главного металлургического события года традиционно знаменуется вручением отраслевых наград.

Конкурс «Главное событие года в металлургии России» учрежден в 2011 году оргкомитетом выставки «Металл-Экспо» с целью поддержания и популяризации инновационных проектов металлургической отрасли. Ежегодно он отмечает важнейшие реализованные проекты с объемом капиталовложений от ста миллионов евро. ММК третий раз становится лауреатом этого конкурса – как уже сообщалось, запуск нового АНГЦ на ММК признан «Событием года». В 2011 и 2012 годах ММК был удостоен диплома за строительство и ввод в эксплуатацию двух очередей современного комплекса холодной прокатки стана «2000» в ЛПЦ №11.

Серебряной медалью лауреата «Металл-Экспо-2017» награждены коллективы ПАО ММК и МГТУ имени Г. И. Носова за разработку и внедрение технологии загрузки шихтовых материалов в доменные печи, оборудованные бесконусными загрузочными устройствами лоткового типа, при различной доле окатышей в составе шихты.

Урожай наград в этом году собрал ОАО «ММК-МЕТИЗ». В копилке предприятия дипломы за разработку и внедрение в производство болта с фланцем и винта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником – оба изделия предназначаются для автомобильной промышленности и являются импортозамещающей продукцией. Серебряная медаль вручена «ММК-МЕТИЗ» за разработку и внедрение в производство проволоки стальной углеродистой пружинной диаметром 9, 10, 12 миллиметров класса 2Б.

Не уехала без наград с выставки и магнитогорская пресса. Телекомпания «ТВ-ИН» стала победителем конкурса в номинации «Лучшее электронное корпоративное СМИ», а редакция газеты «Магнитогорский металл» – в номинации «Лучшее корпоративное СМИ холдингов чёрной металлургии».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.11.17

Мэрия Челябинска: автобус-призрак существует. / В Челябинске коллектор получил условный срок за вымогательство. / У берегов США объявился российский корабль-призрак. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»