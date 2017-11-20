Дело обвиняемого в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ направлено в суд

В челябинский суд направлено дело продавца, обвиняемого в убийстве дочери бывшего генерального директора ЧТЗ.

Как уже сообщал «Новый День», убийство произошло днем 5 декабря 2016 года в центре Челябинска в салоне сантехники «Апартамент». Женщина, дочь бывшего генерального директора Челябинского тракторного завода Валерия Платонова, пришла в магазин, чтобы забрать заказанную ранее душевую кабину, за которую внесла предоплату.

По данным следствия, продавец салона сообщил покупательнице, что душевая кабина не доставлена, после чего у него возник конфликт с потерпевшей. В ходе конфликта челябинец нанес женщине многочисленные ножевые ранения, ставшие причиной смерти. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, он снял камеру видеонаблюдения из магазина и выбросил ее в мусорный контейнер, а также предпринял другие меры для создания алиби. В ходе расследования уголовного дела следователем СК установлена причастность молодого человека к хищению денежных средств 6 потерпевших в сумме более 300 тысяч рублей, которым он также не доставил сантехнику.

В итоге к обвинению в убийстве добавили еще и обвинение в мошенничестве, а также умышленном уничтожении чужого имущества.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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