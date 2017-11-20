В Челябинске ВАЗ рухнул на крышу на трамвайных путях

В Курчатовском районе Челябинска ВАЗ завалился на крышу на трамвайных путях.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел ночью 19 ноября на проспекте Победы.

Автомобиль «Мазда» врезался в легковой ВАЗ-2114, после чего отечественное авто бросило на препятствие, машина перевернулась и свалилась крышей на трамвайные пути. При этом ехавшие в ВАЗе пассажиры – молодой человек 21 года и 20-летняя девушка получили травмы. Обоим назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.11.17

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