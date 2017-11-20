В Озерске спасателям пришлось сгонять школьников с обледеневшего озера

В южноуральском ЗАТО школьники устроили развлечение, вспарывая лед на озере.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре службы спасения Озерска, о неосторожном поведении детей в единую дежурно-диспетчерскую службу города сообщили очевидцы.
Звонившие рассказали, что по льду озера Иртяш в районе пляжа «Молодежный» бегают дети и ногами ломают кромку льда. На место происшествия выехали дежурная смена спасателей и сотрудники полиции.
По прибытии спасатели обнаружили, что по льду бегает 7 детей. Пятеро были задержаны (учащиеся 5-6 классов) и переданы полиции, двое успели убежать, забыв портфели на льду.
Полицейские отвели детей в школу. Были вызваны родители, проведена разъяснительная беседа об опасности выхода на тонкий лед.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.11.17
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