Антимонопольщики проверят повышение цен в маршрутках Челябинска

Челябинское УФАС России проверит повышение цен на проезд в маршрутных такси Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», в конце минувшей недели сразу на нескольких маршрутах Челябинска появились объявления о грядущем повышении цен на проезд с 23 до 25 рублей.

Сегодня стало известно, что администрация Челябинска обратилась в региональное УФАС с просьбой дать оценку действиям перевозчиков. «Антимонопольная служба проверит экономическую обоснованность роста цен, а также действия перевозчиков на признаки сговора», – сообщили в пресс-службе антимонопольщиков.

Первые результаты рассмотрения обращения мэрии будут сообщены в течение месяца, после направления в адрес предпринимателей запросов о предоставлении информации с пояснениями всех причин увеличения цен на проезд и изучения данной информации.

Напомним, в настоящее время Челябинское УФАС России уже рассматривает дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении четырех перевозчиков Магнитогорска. По предварительной информации, четыре перевозчика в конце февраля-начале марта 2017 года синхронно повысили цены на проезд в маршрутных такси города с 20 до 25 рублей. Увеличение цен на проезд по 11 маршрутам стало причиной для обращений администрации Магнитогорска и трех горожан с заявлениями на действия перевозчиков в Челябинское УФАС России.

Заседание Комиссии Челябинского УФАС России по данному делу состоится 22 ноября.

Между тем, антимонопольщики уже проверяли действия челябинских перевозчиков, когда они подняли цены на проезд с 20 до 23 рублей. В тот раз никаких нарушениях в действиях маршрутчиков найдено не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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