В Челябинской области объявили о близящемся сокращении четырех тысяч человек

В ближайшие полгода работодатели намерены сократить больше четырех тысяч человек.

Как сообщили РИА «Новый День»

В течение ноября 2017-апреля 2018 года работу могут потерять 4 тысячи 366 южноуральцев. Таковы данные главного управления по труда и занятости Челябинской области.

Печальным рекордсменом на сей раз стали РЖД. Компания в связи с ликвидацией дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин ЮУЖД намерена уволить в январе 2018 года 988 человек. Кроме того, 474 человека намерены сократить в начале следующего года в отряде федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Челябинской области.

Всего массовые увольнения пройдут в 14 организациях региона, в результате за дверь выставят 2 тысячи 347 человек. Еще 1 тысяча 999 работников окажутся уволены вне масштабных сокращений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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