Неспортивное поведение: копейчанин ограбил спорт-бар, угрожая игрушками (ВИДЕО)

В Челябинской области грабитель, вооружившись игрушечным оружием, ограбил спорт-бар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел на минувшей неделе.

В дежурную часть отдела МВД по Копейску поступило сообщение от сотрудников спорт-бара, расположенного в центре города, о том, что неизвестный в маске, используя два предмета, похожие на пистолеты, открыто похитил денежные средства, после чего скрылся. На место происшествия был направлен экипаж полиции.

Однако прибыли полицейские уже к шапочному разбору. Налетчика заметил их сослуживец, бывший на выходном. Проходя по Коммунистическому проспекту, сотрудник патрульно-постовой службы полиции городского ОМВД, обратил внимание на пробегавшего мимо мужчину, державшего в руках похожие на оружие предметы. Полицейский бросился вдогонку, задержал убегавшего и удерживал его до прибытия следственно-оперативной группы.

Задержанным оказался не работающий, ранее судимый местный житель. У подозреваемого изъяты более сорока тысяч рублей и предметы, используемые в качестве оружия, которыми оказались два пластмассовых пистолета.

По данному факту в отделе МВД по Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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