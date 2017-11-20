За проезд в транспорте Челябинска можно будет расплатиться банковской картой

Власти Челябинска пообещали, что за проезд в общественном транспорте города можно будет расплачиваться банковской картой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в областном центре успешно прошло тестирование новой формы оплаты проезда в муниципальном транспорте. Об этом сообщил начальник городского управления транспорта Роман Болотов.

В скором времени челябинцам не придется покупать отдельно транспортную карту. По словам чиновника, уже в декабре на ряде маршрутов появится возможность оплачивать проезд с помощью обычной банковской карты.

«У нас есть для этого необходимые технические возможности, – заверил г-н Болотов. – Более того, сейчас мы ведем переговоры с ЮУЖД, чтобы проезд в электричках также можно было оплачивать с карты». Первым банком, с которым намерены начать работу транспортники, станет «Сбербанк». С ним-то и проводилось тестирование. Однако уже сейчас, заверили в мэрии, ведутся переговоры и с другими кредитными организациями.

Более того, по словам Романа Болотова, челябинцы смогут платить за проезд картой бесконтактным путем или со смартфона. Впрочем, подробности в мэрии пока стараются не раскрывать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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