«Потерпишь!»: в детских садах Челябинска детям не дают ходить в туалет

Родители воспитанников челябинского детского сада пожаловались, что их детям запрещают ходить в туалет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мать одного из дошколят обратила внимание на странное поведение чада: приходя домой из детского сада, ребенок сразу бежит в туалет. Каково же было ее удивление, когда сын сказал, что в учреждении ему не разрешают «ходить по-большому».

Сначала женщина не поверила сыну. Но, пообщавшись с другими родителями, выяснила, что не ее одну одолевают подобные сомнения. Правда, воспитатель группы подозрения отвергла, заявив: детки просто стесняются ходить в туалет в детском саду. А вот нянечка оказалась более откровенной. Женщина объяснила, что в группах по 20 человек детей, и помочь подтереться всем – просто рук не хватает. А сами дети делают это еще плохо. Вот и попросили воспитанников терпеть до дома.

Возмущению родителей нет предела. Но доходить до комитета образования они пока не собираются: надеются решить проблему в общении с педколлективом.

Между тем, эксперты отмечают, что подобная практика весьма чревата. «Терпеть однозначно нельзя: есть позыв, значит, кишечник нужно опорожнить, – цитирует «КП-Челябинск» заведующую педиатрическим отделением, врача-гастроэнтеролога медицинского центра КЕММА Елену Усольцеву. – Представьте, ребенок подавил желание, а когда домой вернулся, он уже не хочет: вода всосалась в стенки, образуется сухой комок, который при опорожнении вызывает трещины и боль. Впоследствии ребенок боится сходить в туалет, понимая, что ему снова будет больно. Это чревато не только хроническими запорами, а целым ворохом проблем, среди которых и невротические реакции».

Подобное отношение к детям может иметь и психологические последствия. «Ходить в туалет – это естественная потребность, как попить и поесть. А в психике 2-3-х летнего ребенка она занимает важное место, – говорит психолог Елена Первухина. – И когда взрослый, чужой человек запрещает в удовлетворении этой потребности – это серьезный стресс, все равно, что запретить дышать. К этому стресс добавляется стресс от адаптации – ведь малыши только привыкают к садику. Впоследствии ребенок свыкнется с тем, что его подавляют, и научится терпеть все: терпеть обиды, молчать, когда есть свое мнение. Он не личность, он не человек. Конечно, я описываю самый тяжелый сценарий».

Впрочем, некоторые утверждают, что ребенок мог просто неправильно понять информацию. «Например, другой малыш обкакался, его пристыдили, а дети из группы восприняли, как общий запрет», – предположила жительница города, сама работающая в детском саду.

Однако если верить сообщениям родителей детсадовцев, периодически появляющимся в соцсетях, с такой проблемой они сталкиваются отнюдь не в единственном дошкольном учреждении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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